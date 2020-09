The Mandalorian, bufera mediatica per Gina Carano: 'Sì alla riapertura, anche col COVID'

A poco più di un mese dalla distribuzione di The Mandalorian 2, a fare notizia nelle ultime ore non è la serie Disney+, ma una delle sue protagoniste: Gina Carano è finita al centro di una vera e propria tempesta mediatica quando, poche ore fa, ha supportato la riapertura negli Stati Uniti delle industrie e delle chiese.

Di seguito il tweet originale dell'attrice:

"Aprite le vostre attività e le vostre chiese. Regolarizzatele come meglio credete, perché è un vostro diritto, ma apritele. Davvero pensate che il Covid-19 conosca la differenza tra una protesta e la preghiera o il lavoro? Non vado in chiesa da più di dieci anni, ma adesso ci andrei di sicuro. Ogni cosa è permessa, ma non lavorare. Lavorare è un diritto che voi, in quanto americani, avete. Ci dà uno scopo, la concentrazione, l'orgoglio e soprattutto un modo per sostenere le persone che amiamo. Le persone cadono come mosche per depressione e suicidio, overdose, omicidi. Adesso basta".

Così come in Italia, anche negli States il tema è ancora caldo e non sono mancate le risposte dei fan che, a migliaia, si sono detti d'accordo con l'interprete di cara Dune o che l'hanno attaccata, anche in malo modo.

"Gina, sei fantastica, ma sei dalla parte sbagliata. Per le persone che lavorano sarebbe fantastico se potessero farlo in modo sicuro, ma troppe persone vulnerabili e anziane si ammalano e muoiono. Spetta ai più giovani e ai più sani di noi essere responsabili e proteggerli", scrive un utente. "Il resto del mondo è aperto perché hanno preso sul serio Covid-19 all'inizio della diffusione. Hanno chiuso i Paesi, ognuno a casa per mesi, senza aprire e tutti con le maschere", scrive qualcun altro criticando l'operato di Trump.

