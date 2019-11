The Mandalorian, è caccia agli Easter Egg del terzo episodio

Disney+ ha pubblicato nei giorni scorsi il terzo episodio di Star Wars: The Mandalorian, la nuova serie del franchise di Guerre Stellari. L'episodio, intitolato Chapter 3: The Sin, presenta numerosi riferimenti e legami col passato del franchise, e per una volta non stiamo parlando dell'ormai famosissimo Baby Yoda.

Il cacciatore di taglie si scontra qui con i resti dell'Esercito Imperiale, e dopo aver preso una difficile decisione si prepara a una nuova vita nella galassia. Di seguito riportiamo alcuni degli Easter Egg che potrebbero essere sfuggiti anche al fan più incallito.

L'uomo dei gelati - L'universo di Star Wars è fatto anche di personaggi e oggetti inseriti apparentemente a casaccio, che finiscono poi per ritornare. In L'Impero colpisce ancora compare ad esempio un personaggio che attraversa lo sfondo trasportando quello che sembra un carretto dei gelati. Lo stesso aggeggio compare anche in questo episodio.

La Federazione dei Mercanti - In un flashback del protagonista, vediamo che l'esercito che attacca i Mandaloriani è composto da droidi e navi della Federazione dei Mercanti. Si tratta dei principali antagonisti della trilogia prequel, in particolare in Star Wars: La vendetta dei Sith.

C'è Jon Favreau - Jon Favreau ha scritto e prodotto The Mandalorian, ma non dirige nessun episodio. Potrebbe però esserci un suo cameo. La voce di un personaggio sembra proprio quella di Favreau, che non compare nei titoli di coda, ma al suo posto vediamo tale Paz Vizla: un'analogia con Pre Vizsla, il suo personaggio in The Clone Wars?

Il quarto episodio di Star Wars: The Mandalorian sarà in streaming venerdì 29, mentre Baby Yoda è avvistato anche sui muri di Melbourne e Pedro Pascal ha pubblicato delle fan art per il giorno del Ringraziamento.