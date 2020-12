The Mandalorian, il cameo di Game of Thrones che non avete notato

L'ultimo episodio andato in onda di The Mandalorian intitolato Capitolo 15: Il vendicatore ha un importante cameo di Game of Thrones, che probabilmente non avete notato. Tra le numerose grandi guest star di questa stagione c'era una faccia conosciuta o almeno una di quelle facce che vi fa pensare "l’ho visto da qualche parte".

Quella faccia appartiene al comandante imperiale Valin Hess interpretato da Richard Brake il The Night King di Game of Thrones!



Brake è meglio conosciuto per alcuni ruoli in Doom, Kingsman, Hannibal Rising e vari film di Rob Zombie (3 From Hell, Halloween II). Ma è stato anche il primo attore a interpretare Il Re della Notte in Game of Thrones, un ruolo che ha ricoperto nella quarta e quinta stagione dello show.



Il Re della Notte è stato successivamente rifuso con l'attore Vladimir Furdik per la battaglia finale, ma è stato Richard Brake che ha probabilmente raggiunto una maggiore fama ed è diventato ormai iconico, poiché il suo Re della Notte è immortalato in tantissime gif e meme, quando solleva un nuovo esercito di morti dopo aver affrontato Jon Snow.



Brake emana la stessa energia malvagia con il suo Valin Hess e il monologo sull'orribile "Operazione Cinder" dell'Impero che lascia Mando e Mayfield innervositi. Per fortuna Mayfeld fa un favore alla galassia e si assicura che l'apparizione di Brake nei panni di Hess rimanga unica.



Leggi la nostra recensione del nuovo episodi di The Mandalorian e il collegamento tra The Mandalorian e Rogue One che forse non avevi notato.