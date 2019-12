The Mandalorian, il cameo di Jason Sudeikis che ha fatto infuriare i fan

Nel finale di stagione di The Mandalorian, Jason Sudeikis e Adam Pally sono apparsi nei panni di due stormtrooper che hanno maltrattato il povero Baby Yoda.

Dopo averlo catturato nello scorso episodio, i due hanno avuto un'esilarante scambio di battute durante il quale hanno preso più volte a pugni il piccolo, e come facilmente prevedibile ciò ha portato a una rivolta (ovviamente goliardica) nei loro confronti.

"Ho delle informazioni che potrebbero portare all'arresto di Jason Sudeikis e Adam Pally" ha scritto un utente condividendo il video del loro cameo su Twitter - lo potete trovare in calce alla notizia.

"Buongiorno a tutti tranne a Jason Sudeikis" ha scritto invece il presentatore della Star Wars Celebtration Anthony Carboni.

Addirittura anche il teatro The Second City, dove Sudeikis ha iniziato la sua carriera da comedian, ha preso "ufficialmente" le distanze dall'attore: "The Second City non tollera il maltrattamento di Baby Yoda da parte del suo alunno Jason Sudeikis. Per favore rispettate la nostra privacy in questo momento difficile."

Per fortuna, possiamo assicurarvi che Baby Yoda è sano e salvo - grazie soprattutto alle eroiche gesta del droide IG-11 - e ora è pronto ad intraprendere un viaggio alla ricerca delle proprie origini insieme a Mando. Per saperne di più, però, dovremo attendere la seconda stagione di The Mandalorian in arrivo ad autunno 2020.