The Mandalorian: cancellato il Funko Pop di Cara Dune dopo il licenziamento di Gina Carano

Il licenziamento di Gina Carano dalla popolare serie Diseny+ The Mandalorian avrà delle conseguenze sulla storia dello show, ma intanto ha portato alla cancellazione del Funko Pop! del personaggio da lei interpretato: Cara Dune.

In precedenza anche Hasbro aveva cancellato alcune action-figure del personaggio e ora un'altra società ha sospeso i preordini per una figura da collezione ispirata al personaggio. The Direct riporta la notizia che il rivenditore online Entertainment Earth ha inviato una e-mail ai clienti che avevano preordinato il Funko Star Wars: The Mandalorian Cara Dune Pop! Vinyl Figure, informandoli che l'oggetto non sarebbe stato spedito quest'estate e che tutti gli ordini sono stati annullati.



“Sfortunatamente, siamo spiacenti di segnalare che il produttore ci ha comunicato che non riceveremo ulteriori spedizioni di Star Wars : The Mandalorian Cara Dune Pop! Vinyl Figure (articolo FU42065) che hai ordinato perché hanno interrotto la produzione di questo articolo", si legge nell'e-mail postata sul profilo Instagram "dis.pops" che trovate in calce alla notizia." Non ci è stata fornita alcuna informazione aggiuntiva dal produttore sul motivo per cui è successo. Purtroppo, ciò significa che non saremo in grado di spedirtelo e abbiamo annullato il tuo ordine. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati".



Il licenziamento di Gina Carano è stato il risultato di molteplici post controversi sui social media postati dell'attrice, all'inizio di questa settimana, durante l'Assemblea degli Azionisti Disney, il "licenziamento" dell'attrice è stato affrontato dal CEO Bob Chapek.



Quando gli è stato chiesto se esistesse una "lista nera" Disney, Chapek ha risposto: "Non vedo davvero la Disney che si espone a sinistra o a destra, ma invece rappresenta valori che sono universali, valori di rispetto, valori di decenza, valori di integrità e valori di inclusione e cerchiamo di fare in modo che il contenuto che rendiamo rifletta la ricca diversità del mondo in cui viviamo. E penso che sia un mondo in cui dovremmo vivere tutti in armonia e pace."



La produzione della terza stagione di The Mandalorian dovrebbe iniziare quest'anno, ma senza Gina Carano e potrebbe anche non esserci un recast per Cara Dune.