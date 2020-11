The Mandalorian Capitolo 11, tutti gli easter eggs da Star Wars Rebels a The Clone Wars

Il terzo episodio della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian intitolato L’erede è uscito e con esso sono arrivati alcuni personaggi nuovi di zecca e sviluppi entusiasmanti con enormi collegamenti con il più ampio universo di Star Wars, in particolare i famosi spettacoli animati Star Wars Rebels e The Clone Wars.

Il viaggio di Mando a Trask per consegnare Frog Lady e le sue uova finisce con un atterraggio di fortuna perché la nave Razor Crest è in condizioni difficili dopo l'incontro con il ragno gigante della scorsa settimana. Un gruppo di alieni Mon Calamari è al molo, con un'aria familiare a causa della famosa battuta: "è una trappola!" dell'ammiraglio Ackbar. Questo potrebbe spiegarci di più, perché Mando sta per ritrovarsi...in una trappola.



Al molo, vediamo che gli AT-AT possono essere usati non solo in battaglia, ma anche per recuperare le navi dall'acqua. L'adorabile ricongiungimento tra Frog Lady e Frog Man avviene e i due sono pronti a covare le uova, devono solo tenerle lontane da Baby Yoda.



Mando finisce su una nave con un gruppo di alieni chiamati Quarren che fecero il loro esordio in Episodio VI, Il Ritorno dello Jedi. Le cose si mettono male per il mandaloriano quando il capitano della nave pensa che possa essere divertente per Baby Yoda veder mangiare un Mamacore, ma a sorpresa il capitano spingerà la capsula di The Child dentro la bocca della creatura.



I Nite Owls (gufi notturni) accorrono in aiuto di Mando e Bo-Katan Kryze si presenta, interpretata da Katie Sackhoff che ha doppiato il personaggio in animazione, spiegando che il nostro Mando segue un retaggio antico e il suo gruppo è essenzialmente la nuova era dei Mandaloriani.

Sono il prodotto di una storia molto complicata. Se Bo-Katan suona familiare, è perché il personaggio compare in The Clone Wars e Rebels. Un personaggio che una volta era il leader dei Mandaloriani, che si sforzava di galvanizzare i suoi seguaci ad essere orgogliosi delle loro abilità di guerrieri.



Ci vengono presentati anche un paio di nuovi personaggi del mondo di Star Wars che fanno parte dei Nite Owls, uno è interpretato dalla superstar della WWE Sasha Banks che qui si chiama Koska Reeves, l’altro è Axe Woves di Simon Kassianides.

I tre sono in cerca della Darksaber e propongono a Mando uno scambio, se li aiuterà nella conquista delle armi di un trasporto imperiale, lei gli rivelerà la posizione di un Jedi.



Insieme al nostro Mando, questa squadra abbatte una nave che doveva consegnare armi alla fazione malvagia di Moff Gideon che vuole mantenere viva l'eredità dell'Impero. Alla fine, al mostro di fumo di LOST, il comandante dell'Impero interpretato da Titus Welliver, viene ordinato da Gideon di affondare la nave in modo che i Mandaloriani non ottengano nulla. Il capitano si uccide con una capsula simile a quella usata dai Nazisti, piuttosto che rivelare la posizione della DarkSaber.



Mando non è pronto a dare la caccia alla DarkSaber perché è in missione per portare Baby Yoda ai Jedi. Bo-Katan dice a Mando che sul pianeta Corvus potrà trovare un Jedi: "Là troverai Ahsoka Tano". Sapevamo che Ahsoka sarebbe arrivata con Rosario Dawson nel ruolo, ma ora è più reale, con Bo-Katan che istruisce Mando sulla sua posizione.

Mando si prepara così ad andare a trovare un Jedi sul pianeta Corvus, che è un pianeta che non era stato precedentemente menzionato nella tradizione di Star Wars, nuove grandi cose quindi sembrano essere all'orizzonte.



Leggete la nostra recensione dell'episodio e restate sintonizzati per scoprire insieme che cosa accadrà nei prossimi episodi ogni venerdì su Disney+.