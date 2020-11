The Mandalorian Capitolo 11, ecco gli splendidi concept art dell'episodio

Il terzo episodio della seconda stagione di The Mandalorian intitolato Capitolo 11: L’erede ha debuttato su Disney+ venerdì. L'episodio ha visto Din Djarin collaborare con una diversa tribù di Mandaloriani guidata da un personaggio dell’animazione di Star Wars, Bo-Katan Kryze, al fine di ottenere informazioni su dove trovare un Jedi.

La missione è stata un successo, Bo-Katan ha detto a Din dove trovare Ahsoka Tano, l'apprendista di Anakin Skywalker, interpretata da Rosario Dawson.



Ma ottenere queste informazioni richiedeva un'avventura tutta sua, con il Clan Kryze e Mando che assaltano un trasporto di armi imperiale per recuperare le armi che verranno utilizzate nei tentativi di Bo-Katan di reclamare Mandalore.



La nave era guidata da una vecchia conoscenza del piccolo schermo, Titus Welliver, l’interprete del fumo nero di Lost e di Jimmy" O'Phelan in Sons of Anarchy.

Il comandante finirà per uccidersi con una capsula molto simile a quella utilizzata dai Nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, piuttosto di rivelare informazioni a Bo-Katan circa la Darksaber.



Lucasfilm ha pubblicato gli splendidi concept art dell'episodio che potete vedere nella galleria qui sotto. L'artwork include pezzi di Ryan Church e Christian Alzmann che ritraggono il Clan Kryze, la nave imperiale e Baby Yoda che si mettono nei guai.



Cosa ne pensate dell'episodio di questa settimana di The Mandalorian? Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione dell'episodio e il nostro approfondimento con tutti gli easter eggs da Star Wars rebels a The Clone Wars presenti.