The Mandalorian Capitolo 13, i fan teorizzano il ritorno di Mace Windu e Luke Skywalker

Tutti i fan di Star Wars stanno aspettando con trepidante attesa l’arrivo di Ahsoka Tano nel prossimo episodio della serie Disney+ The Mandalorian, ma alcuni pensano che il titolo del prossimo capitolo possa riferirsi a qualcun altro della tradizione di Star Wars.

Ebbene, il titolo del prossimo episodio sarà Capitolo 13: The Jedi, la serie di fantascienza di Jon Favreau, che racconta la vita del cacciatore di taglie Din Djarin e del suo compagno Baby Yoda, non è estranea alle sorprese e alle rivelazioni stravaganti.

Anche l'esistenza stessa di The Child era un segreto tenuto ben nascosto fino al suo debutto nel pilot l’anno scorso. Per questo molti fan stanno teorizzando che il capitolo 13, intitolato "The Jedi", non riguarda semplicemente Ahsoka, ma piuttosto un personaggio inaspettato.

Tano ha rinunciato all'Ordine Jedi molto tempo fa. Anche in Star Wars Rebels, l'ex Padawan rende abbastanza chiaro che non è più una Jedi, né desidera essere conosciuta come tale. Quindi, sembra strano che abbiano scelto quel titolo specifico per l'episodio di questa settimana.

In effetti, alcune persone stanno ipotizzando che il Jedi in questione potrebbe essere Luke Skywalker, che al momento in cui The Mandalorian ha luogo sta attraversando la galassia alla ricerca di antichi manufatti.

Un'altra teoria tuttavia accattivante invece vuole il ritorno di Mace Windu dopo la sua morte in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Ovviamente, non ci sono prove che suggeriscano che un tale piano per resuscitare il personaggio di Samuel L. Jackson sia in atto.

Come spiega MovieWeb:

L'ultima teoria dei fan crede che Mace Windu sia atterrato in piedi e subito dopo si sia nascosto, combattendo l'Impero nell'ombra. Alcuni credono che l'abbia fatto sotto il travestimento dell'elmo di un Mandaloriano. Il che non renderà Mando molto felice. Si ritiene che il destino di Baby Yoda, ufficialmente noto come The Child, sia intrecciato con la vita di Mace Windu dopo La vendetta dei Sith, e sia Samuel L. Jackson che George Lucas affermano che Mace sia sopravissuto. La teoria crede che sarà Mace Windu a sbloccare il pieno potenziale di The Child.

Forse è tutto molto improbabile e strano, ma se c'è qualcosa che The Mandalorian ha dimostrato, è che Favreau non ha paura di osare per assicurarsi che lo spettacolo soddisfi l'alto livello di aspettative riposte dai fan, che al momento sono impazziti per l'errore di produzione nel Capitolo 12.