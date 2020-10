The Mandalorian, Cara Dune e Baby Yoda nei nuovi poster ufficiali della stagione 2

Cresce l'attesa per la seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, che tra ormai meno di venti giorni debutterà in streaming su Disney+. Dopo la premiere del 30 ottobre gli episodi saranno pubblicati a cadenza settimanale, e anche la macchina della promozione viaggia a pieno regime.

Nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, sono stati per esempio pubblicati i nuovi character poster dedicati ad alcuni personaggi di Star Wars: The Mandalorian. Come possiamo vedere anche nel post in calce alla notizia, ci sono il protagonista, Mando, il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, il tenero Baby Yoda, ovvero The Child, idolo incontrastato del pubblico, Greef Karga, interpretato da Carl Weathers, e Cara Dune, il personaggio di Gina Carano.

Il look dei personaggi di The Mandalorian 2 era stato in qualche modo svelato già nei giorni scorsi, grazie a dei cartonati da esposizione che raffiguravano personaggi come Moff Gideon (Giancarlo Esposito), un Mortar Trooper e gli stessi Cara Dune e Greef Karga.

Dopo mesi di rumor, intanto, sembrerebbe finalmente confermata la presenza di Rosario Dawson nel cast del live action targato Disney+, nel ruolo di Ahsoka Tano, personaggio amatissimo dai fan del franchise grazie alla serie animata The Clone Wars. Resta adesso da capire in quale puntata farà il suo debutto in Star Wars: The Mandalorian.