The Mandalorian, la fine che potrebbe fare Cara Dune dopo il licenziamento di Gina Carano

In un modo o nell'altro, la serie TV The Mandalorian continua a far parlare di sé. Se, da un lato, i fan dello show Disney+ aspettano con trepidazione novità riguardo alla terza stagione che si prospetta ricca di colpi di scena, la produzione invece al momento ha ben altro a cui pensare, e alcuni problemi da risolvere riguardo al cast della serie.

È ormai conosciuta da tutti la notizia del licenziamento di Gina Carano da The Mandalorian, e quindi in molti si sono chiesti come Lucasfilm e Disney cercheranno di risolvere la situazione. Vediamo insieme che cosa hanno deciso di fare.

Ipotesi recast?

Inizialmente, molti siti avevano riportato rumor insistenti, specialmente alimentati da The Hollywood Reporter, riguardo al possibile recast del personaggio di Cara Dune, interpretato dalla Carano. Le motivazioni erano soprattutto da ricercare nel fatto che Cara sarebbe stata (sempre secondo alcune voci) tra i protagonisti di uno dei prossimi progetti Star Wars, ovvero Rangers of the New Republic. Ciò avrebbe portato necessariamente all'affidare il suo ruolo a una nuova interprete, per mantenere i "piani originali".

Nuove indicazioni

Tuttavia, come riportato da IndieWire, tali rumor si sono spenti quando un membro di Lucasfilm ha confermato al portale che non avverrà nessuna sostituzione. Il personaggio, semplicemente, non apparirà più. Anche The Hollywood Reporter, dopo aver diffuso per prima comunicati sul cambio dell'interprete della Dune, ha successivamente pubblicato un secondo report stando al quale:

"Una fonte della Lucasfilm ha detto che il ruolo di Cara Dune non subirà un recast in The Mandalorian, e che né la stessa non era parte della presentazione del 10 dicembre (l'Investor Day nel quale era stato presentato, tra gli altri Star Wars: Rangers of the New Republic, ndr.), né Gina Carano era coinvolta in trattative per lavori futuri".

Ciò pone fine alla storia della Dune in The Mandalorian, un personaggio che sicuramente avrebbe potuto dare di più, ma che - a ben vedere - è una perdita che la serie può permettersi.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come potrebbe finire The Mandalorian, vogliamo sapere la vostra: vi dispiace che il personaggio di Cara Dune non tornerà in The Mandalorian? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!