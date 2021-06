The Mandalorian: nonostante il Carano-Gate, i set Lego includono ancora Cara Dune

Dopo lo scandalo che ha coinvolto Gina Carano, il personaggio di Cara Dune è stato fatto fuori da The Mandalorian ma a quanto pare, la Lego, la nota marca di mattoncini danese, ha scelto di proseguire con la produzione di minifigure dedicate all'ex soldatessa ribelle.

Il popolare sito web di appassionati di Lego, Brick Fanatics, ha riportato infatti un'immagine (che trovate in calce alla notizia) in cui vengono proposte quelle che saranno le prossime uscite sul mercato e tra i personaggi coinvolti troviamo Din Djarin, Grogu, Moff Gideon, Fennec Shand, un Darktrooper e proprio Cara Dune. Questo è molto particolare se si pensa che tutte le action figure relative alla mercenaria sono state cancellate e soprattutto se si tiene in considerazione che Cara Dune non avrà alcun recast in The Mandalorian.

La Disney aveva grandi progetti per questo personaggio, che con la sua interprete era diventato uno dei più apprezzati dello spin-off del mondo di Star Wars. Purtroppo però lo spin-off di Cara Dune è stato cancellato Rangers of the New Republic infatti, la serie annunciata qualche tempo fa, sembra non essere più in sviluppo attivo e ciò farebbe pensare che almeno di grandi scossoni da parte della casa di Topolino non vedremo tanto preso questo ulteriore produzione legata al mondo di Star Wars. Per fortuna, attualmente, sono molti altri gli spin-off in produzione, quindi i fan dell'universo creato da George Lucas sapranno comunque come tenersi impegnati.