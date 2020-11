The Mandalorian, una card di una app digitale rivela uno spoiler sulla seconda stagione?

La seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, nonostante siano già stati pubblicati due episodi, è per molti versi ancora avvolta dal mistero. Non trapelano anticipazioni ufficiali su ciò che ci aspetta nei prossimi episodi, né su come proseguirà il viaggio di Mando e di Baby Yoda. Così i fan cercano indizi nei modi più disparati.

Per esempio, un possibile spoiler è spuntato online grazie all'app Topps Star Wars Card Trader, dove è stata notata una nuova card appartenente a un set chiamato The Mandalorian Static Series 2. La card in questione, visibile anche in calce alla notizia, raffigura una nave che assomiglia molto a un incrociatore imperiale, anche se leggermente diversa da come appare nella saga cinematografica di Star Wars.

Va ricordato che si tratta di immagini ufficiali e approvate da Lucasfilm, per cui è molto probabile che vedremo questa nave in uno dei prossimi episodi di The Mandalorian. Come sappiamo, l'Impero è caduto, ma ne esistono ancora dei "pezzi" sparsi qua e là nella galassia, come dimostra per esempio Moff Gideon.

In effetti, una delle interpretazioni potrebbe essere proprio che la nave appartenga al personaggio di Giancarlo Esposito, che come sappiamo dovrebbe avere più spazio nella seconda stagione della serie live-action. Oppure, potrebbe avere qualcosa a che fare con i due piloti di X-Wing della Nuova Repubblica incontrati da Din Djarin nell'ultimo episodio, in cui potremmo aver rivisto anche un personaggio di Il Risveglio della Forza.

L'impressione, in ogni caso, è che presto ne sapremo di più. Intanto, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alle accuse di genocidio per Baby Yoda relative all'ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian.