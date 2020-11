The Mandalorian, Carl Weathers parla dell'importanza del riferimento a Snoke

Come vi abbiamo raccontato nell'articolo dedicato agli easter egg di Star Wars presenti in The Mandalorian 2x04, la scorsa puntata della serie Disney+ ha sorpreso i fan con un riferimento al diabolico Snoke, il villain introdotto nella recente trilogia sequel di Guerre Stellari.

Carl Weathers, interprete di Greef Karga e regista dell'episodio, ha parlato di questa rivelazione in un'intervista con Empire: "L'ho adorato, perché non c'erano indizi per capire di cosa si sarebbe trattato. La mia sfida come regista - e la sfida di Jon [Favreau] come sceneggiatore e produttore - era quella di mantenere le persone coinvolte mentre seguivano l'episodio, e fargli desiderare di scoprire cosa sarebbe successo dopo. E quando scopri cosa è veramente coinvolto, finalmente pensi 'Oh wow, questa cosa è molto più grande di quanto pensassimo'".

Durante la chiacchierata, Weathers ha poi anticipato lo scontro tra Din Djarin e Moff Gideon: "Quando ascolti il dialogo, la cosa viene praticamente spiegata senza lasciarti indovinare di cosa si tratta. Lo scopriamo tutti contemporaneamente, il che significa che lo scopre anche il pubblico. Poi entra in gioco il personaggio dell'ologramma e sottolinea di cosa si tratta e chi è veramente il responsabile di tutto ciò. Quindi capiamo che questo episodio è davvero un richiamo a tutte le cose che stanno accadendo là fuori, e che Mando dovrà vedersela con quel ragazzo chiamato Moff Gideon."

Intanto, vi rimandiamo alla nostra recensione del Capitolo 12 di The Mandalorian.