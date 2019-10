The Mandalorian: Carl Weathers spiega cosa rende spettacolare la nuova serie Disney+

L'attesa nei confronti di The Mandalorian è sempre più alta e se da una parte Disney e Lucasfilm stanno promuovendo la serie con il primo spot televisivo, dall'altra Carl Weathers, che fa parte del cast del live-action ambientato nell'universo di Star Wars, ha voluto spiegare cosa rende speciale lo show.

"The Mandalorian è spettacolare e non ricordo di aver visto nulla di simile in televisione", ha rivelato l'attore a ComicBook.com, ribadendo: "è spettacolare, non c'è un termine migliore". Scendendo più nel dettaglio, Weathers ha spiegato che si riferisce al modo in cui sono usati gli effetti speciali e come si amalgamano alla perfezione con i personaggi in scena. "Farà impazzire il pubblico" e promette che i fan più appassionati del mondo creato da George Lucas ne saranno estasiati.



Weathers è davvero coinvolto nel progetto e sembra faticare a contenere il proprio entusiasmo come dimostra la sua reazione dopo aver visto i primi quattro episodi completati: "Sono rimasto a bocca aperta. È incredibile, come quello che si vede nei cinema. Ciò lo dobbiamo al livello attuale degli effetti speciali, alla visione di Jon e al brand di Star Wars. Sono davvero felice di farne parte".



The Mandalorian debutterà il 12 novembre, al lancio della piattaforma di streaming Disney+.

Per l'occasione, arriverà anche un'action figure del protagonista, interpretato da Pedro Pascal.