The Mandalorian, Carl Weathers sulla stagione 3: 'Ci sarò e sarà uno schianto'

Il trailer da record di The Mandalorian 3 ha entusiasmato e non poco i fan della Galassia lontana lontana e ora, a metterci il carico da novanta, ci pensa Carl Weathers, che in una recente intervista ha rivelato che i nuovi episodi saranno davvero incredibili.

"Posso dire questo: ci sarò", ha riferito Weathers a Gambit. "Posso dire di aver diretto un episodio. Posso dire che sarà uno schianto. Sembrerà qualcosa di davvero molto più grande rispetto alle altre stagioni. E se non ti diverti, verremo a cercarti. Sarà un vero incendio, ve lo assicuro".

Tra l'altro, The Mandalorian 3 può contare su registi davvero stellari e oltre al già annunciato ritorno di Brice Dallas Haward la serie Disney+ vedrà dietro la macchina da presa Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Peter Ramsey e Rick Famuyiwa.

Non possiamo dire ancora con certezza dove ci porterà questo nuovo capitolo dello show ambientato nel mondo di Star Wars e in particolare quale destino riserverà agli amatissimi Din Djarin e Grogu. Le aspettative sono davvero alte e i fan sperano che questa stagione possa essere all'altezza delle precedenti. Stando alle parole di Carl Weathers e degli altri, The Mandalorian 3 dovrebbe essere addirittura più grandioso.

