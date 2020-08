The Mandalorian e la centralità di baby Yoda: 'È il personaggio chiave della serie'

Il fenomeno baby Yoda non accenna a fermarsi e dopo l'uscita di The Mandalorian ogni genere di accessorio, dai calzini agli zaini, reca stampato il volto dell'adorabile piccoletto verde. A commentarne il successo è la CEO Lucasfilm Kathleen Kennedy che, insieme a Jon Favreau, ha avuto una delle intuizioni più brillanti del franchise.

Ai microfoni di The Wrap la dirigente ha parlato del futuro cinematografico si Star Wars e del ruolo sempre più importante che le serie TV giocheranno alla Lucasfilm, dedicando particolare attenzione a The Mandalorian. La Kennedy ha inoltre approfondito la questione baby Yoda, rivelando alcuni retroscena sulla creazione e sviluppo del personaggio.

"Baby Yoda ha fatto parte del progetto fin dall'inizio. Non sapevamo esattamente che aspetto avrebbe avuto, né che lo avremmo chiamato così, ma sì, ne faceva parte. [...] Tutti noi eravamo attratti dal dalle possibilità narrative ed evolutive del personaggio e ci accorgevamo, da come tutti reagivano quando era sul set, che sarebbe stato senza dubbio un personaggio popolare, ma non credo che qualcuno potesse prevedere il livello di popolarità che avrebbe raggiunto. Questo, devo dire, è stato un po' una sorpresa. Immaginavamo una reazione forte, e per questo lo abbiamo tenuto segreto, ma teniamo segrete molte cose di Star Wars".

Kennedy ha poi aggiunto che Paper Moon, film degli anni '70 diretto da Peter Bogdanovich, aveva giocato un ruolo chiave nella creazione di The Mandalorian. Il film racconta infatti di un fuorilegge che accompagnare una giovane orfana a casa della zia e del loro viaggio.

"A dir la verità, non avevo capito che il film Paper Moon avesse avuto una così grande influenza sulle idee di Jon per questa storia. Non è quel genere di film con cui fai subito un collegamento, ma nel momento in cui me ne ha parlato, ho pensato: "Sì" Certo!".