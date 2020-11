The Mandalorian: chi è Ahsoka Tano? Tutto quel che c'è da sapere sulla sua storia

Ahsoka Tano è un personaggio molto caro a tutti i fan di Star Wars per cui è arrivato il momento di ripercorrere le tappe fondamentali della sua avventura nella galassia lontana lontana, dagli inizi fino al debutto in live action grazie a The Mandalorian.

La Padawan di Anakin Skywalker

La prima apparizione di Ahsoka risale al film d'animazione The Clone Wars, nel quale raggiunge Anakin e Obi-Wan in veste di Padawan. Dopo qualche rocambolesca vicenda, viene assegnata allo stesso Skywalker e il loro legame viene approfondito nella serie omonima, incentrata sulla lotta della Repubblica contro i Separatisti (tra Episodio II ed Episodio III).

Il bello è che inizialmente i fan odiavano Ahsoka e accusavano i creatori George Lucas e Dave Filoni di aver proposto un personaggio troppo infantile che aveva poco a che fare con Anakin. Dovettero ricredersi episodio dopo episodio, dato che la guerriera togruta (questa la sua specie) divenne sempre più interessante. Il rapporto con Anakin si fa più saldo e i due si gettano nelle missioni più pericolose fidandosi l'uno dell'altra, fino al momento in cui l'Ammiraglio Tarkin, con la complicità dell'amica Barris Offee, non accusa ingiustamente Ahsoka e riusce a farla espellere dall'Ordine dei Jedi.

Un personaggio complesso

Anche se alla fine il complotto contro di lei viene smascherato, Ahsoka perde la fiducia nell'Ordine dei Jedi e decide di abbandonare Anakin. Un'uscita di scena che non mancò di far commuovere gli spettatori di The Clone Wars. Fortunatamente, la recente settima stagione l'ha riportata in scena e, sebbene non sia mai tornata nell'Ordine, ci conferma che ha continuato a servire il Lato Chiaro della Forza per il bene comune. Alla fine il suo ex Maestro le dona delle rinnovate spade laser blu, che le tornano particolarmente utili nel suo tentativo di salvare Mandalore dal dominio di Darth Maul, mentre Anakin e Obi-Wan sono impegnati nelle vicende descritte ne La Vendetta dei Sith.

Con l'aiuto di Bo-Katan Kryze riesce a catturare Maul, che però la informa del malvagio piano di Lord Sidious e del tradimento di Anakin. La togruta, di ritorno su una nave con Maul dietro le sbarre, è costretta ad assistere alla rivolta dei Cloni in seguito all'Ordine 66 e a fuggire aiutata dal suo amico Rex. Assiste inerme alla morte dei restanti Cloni e abbandona le sue spade laser, poi ritrovate da Darth Vader.

"Non sono una Jedi"

Le vicende di Ahsoka nel periodo Imperiale vengono raccontate nel romanzo Ahsoka e nella serie di animazione Rebels. Nel primo aiuta un gruppo di sopravvissuti contro il dominio dell'Impero, affrontando un Inquisitore con delle nuove spade laser bianche da lei stessa fabbricate, mentre in Rebels ha ormai assunto il ruolo di Fulcrum, un personaggio che si batte con la Ribellione, incontrato dal gruppo di protagonisti principale. Aiuta quindi Kenan, Ezra, Hera, Sabine e Zeb in molte avventure, che prevedono anche la riconquista di Mandalore e l'opposizione al determinato Grand'Ammiraglio Thrawn.

Alla fine della seconda stagione incontra nuovamente Darth Vader e promette di vendicare la morte di Anakin. La vendetta non è il sentiero seguito dai Jedi, ma lei non è più una Jedi e i due si impegnano in uno spettacolare combattimento, il cui risultato viene modificato dall'intervento di Ezra che, accedendo ad una dimensione alternativa dal futuro, riesce a trarla in salvo.

A caccia di Thrawn

Dopo la guerra di Endor, Ahsoka raggiunge Sabine e con lei parte alla ricerca di Ezra e Thrawn, scomparsi nella galassia dopo essersi affrontati nel finale di Rebels. Come chi ha visto il Capitolo 13 di The Mandalorian sa bene, ritroviamo la togruta sul pianeta di Corvus, dove aiuta il mandaloriano Din Djarin a liberare la città di Calodan. Il suo scopo principale era proprio quello di localizzare il Grand'Ammiraglio Thrawn, probabilmente per continuare la missione iniziata con Sabine.

L'Ascesa di Rey

In Episodio IX possiamo ascoltare la voce di Ahsoka insieme a quella degli altri Jedi, mentre aiuta Rey a trovare le forze per opporsi a Palpatine e a sconfiggerlo una volta per tutte. Dato che le voci appartengono a personaggi notoriamente deceduti, si pensa che in quel periodo anche Ahsoka sia tutt'uno con la Forza, anche se non è detta l'ultima parola...

Non resta quindi che seguirla nel periodo che va da Episodio VI ad Episodio VI, attraverso le puntate di The Mandalorian e, chi lo sa, anche in una serie spinoff su Ahsoka, da legare alla sua disperata ricerca di Thrawn.