The Mandalorian: chi è Cobb Vanth, il nuovo personaggio interpretato da Timothy Olyphant?

Per la gioia di tutti gli appassionati di Star Wars, The Mandalorian è finalmente tornato su Disney+, con una nuova puntata che ci ha permesso di ritrovare i personaggi principali e di fare la conoscenza di qualche volto nuovo, ben celato sotto un casco mandaloriano.

Stiamo ovviamente parlando di Cobb Vanth e la sua apparizione negli abiti di Boba Fett avrà fatto sobbalzare più di qualche spettatore. Ben presto lo sceriffo interpretato da Timothy Olyphant si toglie però il casco e scopriamo che ha ottenuto la preziosa armatura in circostanze che non hanno a che fare direttamente con Fett. Grazie ad un flashback apprendiamo infatti che è solo dopo essere scappato da un assalto a Moss Pelgo che Cobb ne è entrato in possesso, ricevuta in cambio di un camtono di cristalli preziosi, particolarmente affascinanti per i dispettosi Jawa.

Tornato nel piccolo paese su Tatooine, ha ristabilito l'ordine e si è guadagnato il titolo di sceriffo. In realtà il nome di Cobb Vanth non suona nuovo agli appassionati della galassia lontana lontana, visto che il personaggio è stato introdotto nei romanzi Aftermath, scritti da Chuck Wendig. Qui veniva descritto come lo Sceriffo di Freetown, un piccolo insediamento su Tatooine.

I libri non spiegano molto altro delle sue origini, se non che ha ottenuto l'armatura di Fett dopo che i Jawa l'hanno trovata tra i resti della chiatta di Jabba the Hutt. A parte qualche dettaglio, Jon Favreau e soci hanno adattato fedelmente il personaggio e per il resto la serie sembra aver chiuso bene la sua storia con l'armatura, ora che è stata consegnata nelle mani di Mando, ma è probabile che Vanth torni in futuro, a giudicare dall'augurio che i due si scambiano nel finale.

Non sarà l'unica new entry della seconda stagione, considerando la recente conferma di Rosario Dawson come Ahsoka Tano e l'arrivo di Sasha Banks nei panni di un personaggio ancora sconosciuto. Se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Mandalorian Capitolo 9.