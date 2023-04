The Mandalorian, chi sono le guardie vestite di rosso di Moff Gideon?

Che Moff Gideon fosse ancora in circolazione non era certo un mistero, così come non sorprende affatto che il personaggio di Giancarlo Esposito tenda a portare con sé dei guerrieri letali pronti a rispondere ad ogni suo comando: il nostro, infatti, vanta nel suo personale esercito qualcosa di più pericoloso dei semplici stormtrooper.

Nel settimo episodio di The Mandalorian abbiamo visto Moff Gideon fare la sua comparsa attorniato di guardie vestite di una particolare armatura rossa: si tratta delle guardie pretoriane, ben più pericolose degli stormtrooper a cui siamo abituati e, in realtà, già apparse in un altra occasione durante la tanto discussa trilogia sequel.

Le guardie pretoriane fecero infatti la loro comparsa per la prima volta in Star Wars: Gli Ultimi Jedi: la loro presenza è uno degli elementi più importanti di una delle scene più apprezzate del film di Rian Johnson, quella del combattimento che porta all'uccisione di Snoke da parte di Kylo Ren. L'aspetto dei nostri guerrieri non rappresenta, però, un elemento completamente nuovo per il franchise: è piuttosto evidente, infatti, il richiamo alle guardie reali dell'Imperatore presenti già ne Il Ritorno dello Jedi e La Vendetta dei Sith. E voi, ricordavate le guardie pretoriane? Fatecelo sapere nei commenti!