The Mandalorian, chi sono i misteriosi nuovi Stormtrooper di Moff Gideon?

L’episodio di Star Wars: The Mandalorian intitolato Capitolo 12: L’assedio ci ha presentato quella che potrebbe essere una nuova grande minaccia per i nostri eroi che ha sollevato speculazioni e nuove teorie dei fan sui misteriosi Stormtrooper di Moff Gideon.

Capitolo 12: L’assedio ha riportato Din Djarin e The Child dove tutto è iniziato ovvero sul pianeta Nevarro. Lì, Mando sperava di riparare la sua nave con l'aiuto dei vecchi alleati Grief Carga (Carl Weathers) e Cara Dune (Gina Carano).

Tuttavia, quando Mando viene coinvolto in una missione per aiutare a ripulire Nevarro dalle sue ultime forze imperiali, le cose prendono una drastica svolta. Mando e la troupe scoprono che Moff Gideon (Giancarlo Esposito) stava facendo molto di più su Nevarro che occupare il pianeta e dare la caccia a Baby Yoda.



Gideon stava usando Nevarro come laboratorio per una sorta di esperimento, per creare una nuova razza di Stormtrooper. Nell'episodio, Carga, Dune e Mando individuano un laboratorio su Nevarro dove sono ospitati serbatoi di orribili esperimenti umanoidi. Un messaggio registrato è stato trovato dal dottor Pershing (Omid Abtahi), lo scienziato che per primo ha assunto Mando per trovare Baby Yoda, al fine di estrarre parte del DNA di The Child. Nel messaggio del laboratorio, Pershing allude al sangue di The Child utilizzato per aiutare a riaccendere un esperimento imperiale fallito.



Sfortunatamente, il campione di sangue di Baby Yoda non era sufficiente e le creazioni iniettate con esso alla fine rifiutarono il DNA estraneo e fallirono. Alla fine dell'episodio, vediamo Moff Gideon mentre guarda con approvazione in un hangar che è impilato con grandi armature nere da stormtrooper, che sembrano più spaventose di qualsiasi soldato di Star Wars mai visto prima.



Quindi che tipo di nuovo soldato imperiale sta costruendo Moff Gideon? Se dovessimo tirare a indovinare, potrebbe essere una nuova forma di Dark Troopers. Quella classe di soldato è stata creata prendendo i Clone Troopers feriti e dando loro lo stesso tipo di trasformazione cibernetica di Anakin Skywalker/Darth Vader. Ai Dark Troopers è stata data un'armatura nera basata sui droidi da battaglia e una classe d'élite particolarmente efficace nel combattere i nemici sensibili alla Forza, come i Jedi.



I soldati di Gideon sembrano essere un po' diversi: a prima vista, sembra che stiamo vedendo la tecnologia di clonazione infusa con poteri della Forza e ospitata in grandi tute esoscheletriche. Sono tutte speculazioni, ma quel tipo di Dark Troopers sarebbe una nuova grande minaccia, il tipo che garantirebbe gli sforzi combinati di Mando, Baby Yoda, Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e l'ex Jedi padawan Ahsoka Tano (Rosario Dawson) per sconfiggerli.



