The Mandalorian, ecco chi è il personaggio di Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito, che molti ricorderanno nel ruolo di Gus in Breaking Bad, è pronto a debuttare nel franchise Star Wars come Moff Gideon, che apparirà nei prossimi episodi della serie live action The Mandalorian. L'attore ha raccontato, ovviamente senza sbottonarsi troppo, qualche dettaglio sul suo personaggio.

Lo ha fatto in Germania, in occasione del Comic Con di Dortmund. "Beh, non mi è permesso. Mi daranno uno schiaffo sulla mano" ha scherzato quando gli hanno chiesto di descrivere il suo personaggio. Ha così raccontato come è stato ingaggiato per The Mandalorian.

"Ho ricevuto una telefonata da Jon Favreau che diceva: Lo faresti? Ma non abbiamo soldi" ha raccontato ridendo. "Io gli ho risposto: Jon, cosa vuoi che ti dica? Mi piaci, sei un amico... Ma non abbiamo soldi! Ma se siete pieni di soldi, ho risposto io. E lui: perché quando vedrai lo spettacolo, capirai che gli effetti speciali costano molto."

Giancarlo Esposito ha poi lasciato intendere che Gideon avrà dei legami con il Primo Ordine, la giunta militare emersa dai resti dell'Impero Galattico dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi. Anche Jon Favreau aveva anticipato che la serie avrebbe approfondito la storia dell'organizzazione guidata dal leader supremo Snoke (Andy Serkis) prima di essere comandata da Kylo Ren (Adam Driver).

"Un Moff è come un guardiano" ha spiegato, "l'universo è caduto a pezzi e ci sono questi gruppi di persone che hanno bisogno di essere governate in qualche modo. Gideon sembra sapere tutto, e nessuno sa perché sa tutto, ma è solo uno dei guardiani di una determinata area del territorio. Non sappiamo bene se sia buono o cattivo, ma sappiamo che le persone vogliono l'ordine."

Le sue vere intenzioni, a quanto pare, si scopriranno presto. "È dalla parte dei buoni o dei cattivi? Non lo sappiamo" ha aggiunto Esposito. "Ma sappiamo che è uno potente, che sa cosa ciò che fa."

Dopo il debutto di Ming-Na Wen, arriva così anche quello di Giancarlo Esposito. Sembra comunque difficile che Moff Gideon sia più amato di Baby Yoda, per il quale si firmano petizioni su Change.org,