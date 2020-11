The Mandalorian: chi sono i piloti di X-Wing del Capitolo 10? La risposta vi sorprenderà

Altre due comparse si sono aggiunte ai personaggi secondari di The Mandalorian nel corso del Capitolo 10, ma chi si cela dietro al casco di quei due piloti di X-Wing?

Mando li incontra nel corso della sua missione, una volta lasciato Tatooine. Dopo aver affiancato la sua Razor Crest, iniziano a fargli alcune domande, sospettosi, e alla fine scoprono che il mandaloriano era in qualche modo coinvolto nel tentativo di fuga di un prigioniero spaziale. Il riferimento è alla sesta puntata della prima stagione, e in effetti è lì che vediamo per la prima volta uno dei due piloti della Nuova Repubblica.

Si tratta di Dave Filoni, creatore delle serie di animazione The Clone Wars e Rebels, oltre che autore e regista di The Mandalorian. Aveva accettato di comparire per un breve cameo insieme agli altri registi Deborah Chow e Rick Famuyiwa nel Capitolo 6 e a quanto pare deve averci preso gusto, dato che è tornato volentieri in cabina di pilotaggio.

L'altro pilota, che ha un ruolo più attivo nel corso della nuova puntata, è invece l'attore coreano Paul Sun-Hyung Lee, famoso per aver recitato al fianco di Simu Liu nella sitcom Kim's Convenience. Proprio l'interprete di Shang Chi si è divertito a postare la foto del collega quando lo ha visto apparire in The Mandalorian.

Fa sempre piacere veder apparire i mitici Ala X, anche se in questo caso Mando e il Bambino hanno rischiato molto... Nel frattempo i fan attendono di saperne di più su Boba Fett e del misterioso personaggio di Sasha Banks.