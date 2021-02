The Mandalorian, chi sarà il prossimo re di Mandalore? Tutte le ipotesi

Il periodo è d'oro per The Mandalorian. A scapito di alcune polemiche dovute all'allontanamento dell'attrice Gina Carano dalla serie, lo show originale Disney+ è uno dei più seguiti e apprezzati del momento, avendo messo d'accordo la esigentissima fanbase di Star Wars. La terza stagione di The Mandalorian dovrà rispondere a svariate domande.

Se infatti abbiamo già visto insieme l'età di Grogu in The Mandalorian, una questione molto importante sul futuro della serie riguarda il pianeta di Mandalore e il suo prossimo sovrano. Oggi infatti proveremo a chiederci chi potrebbe diventare il prossimo re del pianeta dei Mandaloriani. Avvisiamo che faremo spoiler sul secondo ciclo di episodi di The Mandalorian, quindi se non avete ancora visto i suoi episodi vi invitiamo a non procedere oltre e tornare in un secondo momento. Iniziamo.

Un'ipotesi affascinante

Dopo l'emozionante finale di stagione del secondo arco narrativo dello show, abbiamo visto Din Djarin, il nostro amato Mando (Pedro Pascal) vincere "accidentalmente" la Darksaber, avendo sconfitto il suo precedente possessore Moff Gideon (Giancarlo Esposito) nell'ottavo episodio della seconda stagione, dal titolo Capitolo 16: Il salvataggio. Ciò farebbe - tecnicamente - di Mando il nuovo re di Mandalore. Certamente si tratta di un'ipotesi affascinante, ma noi non crediamo che il protagonista della serie voglia veramente questo ruolo, seppur potrebbe creare delle dinamiche davvero interessanti per la terza stagione.

Reclamare il titolo?

Il personaggio più adatto per governare su Mandalore ci sembra ancora essere Bo-Katan (Katee Sackhoff), anche per la sua grande volontà. Il problema è che la donna semplicemente non vuole reclamare la Darksaber e il titolo come offertole da Mando, ma vuole rispettare le regole e guadagnarsela secondo le regole, ovvero sconfiggendo l'attuale possessore. Ciò significa che Din deve essere ucciso da Bo-Katan? Non necessariamente. Semplicemente, potrebbero duellare in un combattimento non mortale per decidere chi sia il legittimo proprietario dell'ambita spada. Un'altra ipotesi potrebbe essere che Bo-Katan cambi idea e decida di accettare l'offerta di Mando (per altro, è già successo in passato che la Mandaloriana accettasse il "dono" della Darksaber durante la quarta stagione di Rebels da parte di Sabine Wren). Perché le cose sono andate diversamente questa volta? E cosa succederà in futuro? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come sia nato Grogu di The Mandalorian. Ora vogliamo sapere la vostra: chi pensate diventerà il nuovo re di Mandalore in The Mandalorian? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!