The Mandalorian, chi ha salvato Grogu dall'Ordine 66?

Se amiamo The Mandalorian è anche merito di Grogu: il piccolo Baby Yoda ci ha dato sin dalle prime battute un validissimo motivo per seguire con interesse le avventure di Din Djarin in giro per la Galassia, ma ciò non sarebbe stato possibile se il nostro adorabile alieno avesse fatto la fine di tanti altri jedi a causa dell'Ordine 66.

Grogu, che ricordiamo essere parecchio più anziano di Din Djarin, era infatti già in vita all'epoca della Guerra dei Cloni, e in virtù di ciò avrebbe in effetti dovuto ricevere lo stesso, spietato trattamento riservato agli altri jedi, compresi quelli di giovanissima età (come ci ricorda la celebre sequenza dello sterminio al Tempio Jedi a opera di Anakin Skywalker).

In qualche modo il nostro piccolo eroe è dunque riuscito a cavarsela, ma The Mandalorian non ci ha ancora fornito spiegazioni al riguardo, per quanto non manchino le ipotesi: una papabile salvatrice di Grogu è ad esempio Cere Junda, presente nel videogioco Jedi: Fallen Order, che in quanto cercatrice di giovani sensibili alla Forza mise in salvo più di un giovane allievo durante l'esecuzione dell'Ordine 66.

Anche Jocasta Nu, jedi presente nella serie a fumetti Darth Vader 2017: la nostra sopravvissuta sapeva infatti dove trovare il database con i nomi di tutti i giovani sensibili alla Forza, ed è plausibile che si sia messa alla loro ricerca dopo la strage; non è da escludere, ovviamente che possano aver giocato un ruolo importante nella vicenda anche Obi-Wan e lo stesso Yoda, primi a entrare nel Tempio Jedi dopo le folli azioni di Anakin.

Cosa ne pensate? Vi siete fatti una vostra idea sulla questione? Chi ritenete possa esser stato il salvatore di Grogu? Diteci la vostra nei commenti, nell'attesa che The Mandalorian si decida a fornirci una risposta definitiva.