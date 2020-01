The Mandalorian: un chicco d'uva che somiglia al protagonista diventa virale

La fama di The Mandalorian non ha veramente confini e la serie di Favreau sembra aver conquistato veramente tutti. Mentre alcuni fan creano artwork a tema The Mandalorian e The Witcher, altri postano battute e foto divertenti: questa volta al centro dell'attenzione c'è... un chicco d'uva.

A volte, quando siamo immersi in un'opera di intrattenimento che ci piace, tendiamo a ritrovare altrove elementi che ce la ricordano. Uno spettatore di The Mandalorian non ha avuto bisogno di andare molto lontano per ritrovare un riferimento alla serie.

Chiunque avrebbe semplicemente mangiato quel chicco d'uva come se fosse stato un qualsiasi altro acino. Ma lui no, lui ha visto qualcosa di grande in quel pezzetto di frutta. Come potete vedere nella foto qui sotto, si tratta del casco del mandaloriano. Una coincidenza troppo divertente per lasciarsela sfuggire. Il fan ha pubblicato l'immagine su Twitter, aggiungendo la didascalia:

"Questo chicco d'uva proteggerà Baby Yoda ad ogni costo"

I commenti sono stati ovviamente molti. C'è chi ha postato gif animate, con la scritta This is the way, chi ha prontamente suggerito di venderlo su e-bay, e chi ha rinominato il frutto The Grapelorian.

Il bello del web è anche questo, si possono trovare i modi più ingegnosi per strappare un sorriso a chi sta guardando. A questo proposito, un fan si è ingegnato per creare una versione di Jabba simile a Baby Yoda di The Mandalorian.