The Mandalorian, nel cielo appare una nuvola a forma di Grogu: i social esplodono

L'hype per The Mandalorian 3 è davvero alle stelle e mentre i fan sperano di conoscere presto la data di uscita dei nuovi episodi, Daniel Logan interprete del giovane Boba Fett conferma di vedere ovunque tracce del piccolo Grogu.

L'attore ha infatti condiviso su Twitter una simpatica foto di un cielo le cui nuvole sembrano assumere proprio la caratterista forma fisica del Bambino, addirittura con le sue tipiche orecchie a punta. "Dovunque mi giro, vedo la sua faccia", dice un Peter Parker commosso in Far From Home osservando un murales di Iron Man, morto al termine di Endgame e lo stesso, sembra valere anche per Grogu che ormai appare un po' ovunque sul web, quasi a voler colmare la mancanza dei nuovi episodi di The Mandalorian.

Tra l'altro, proprio a proposito di Baby Yoda, sembra che il suo destino sia stato in parte deciso da George Lucas. Il padre del franchise di Star Wars ha infatti fatti delle esplicite richieste ai produttori di The Mandalorian affinchè Grogu ricevesse il giusto addestramento. Non sappiamo ancora quale sarà il suo futuro ma sembra ormai chiaro che sarà ancora una volta al fianco del Din Djarin di Pedro Pascal.

Voi cosa vi aspettate da questa terza stagione di The Mandalorian e cosa pensate che ne sarà di Grogu? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.