The Mandalorian, clamorosa nuova teoria su Baby Yoda e Boba Fett

Con Boba Fett che appare nella seconda stagione di The Mandalorian, molti fan si domandano quale ruolo potrebbe avere nella storia di Din Djarin e Baby Yoda.

Sicuramente Boba Fett sarà destinato ad un classico ruolo da cattivo, molto simile a suo padre, e molto simile al ruolo ricoperto nella trilogia originale. La stramba teoria di un fan pubblicata su ScreenRant , potrebbe però cambiare le carte in tavola. Viene infatti ipotizzato che il cacciatore di taglie potrebbe avere un particolare legame con Baby Yoda.

Si pensa che proprio a Boba Fett sia stato affidato il compito di dare la caccia al tenero Bambino. Uno dei mercenari più noti e rispettati della galassia, potrebbe quindi mettere da parte il suo lavoro per dare ascolto al suo cuore? L'Impero vuole Baby Yoda per esperimenti relativi alla clonazione, ma visto che Boba stesso è un clone, cosa succederebbe se decidesse di ribellarsi al sistema e distruggere ciò che lo ha creato?

Il mondo di Star Wars ha già dimostrato nel corso degli anni che è disposto a dare maggiore profondità a molti personaggi secondari che vengono messi da parte dalla trama, quindi è molto probabile che la stessa strada verrà intrapresa anchecon Boba in The Mandalorian. Invece di presentarlo come un altro cattivo qualunque, gli sarà dato maggiore spazio e magari avrà anche una possibilità di redenzione. Il tutto è come al solito da vedere.

In attesa della seconda stagione, vi lasciamo la nostra recensione del prima serie di The Mandalorian.