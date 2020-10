The Mandalorian: Clay Brown tornerà nella serie? Ecco la risposta

Nei giorni scorsi abbiamo visto l'ultimo trailer della seconda stagione di The Mandalorian, nel frattempo un attore comparso in uno dei precedenti episodi dello show Disney ha parlato di un suo possibile ritorno.

Ci riferiamo a Clancy Brown, interprete del mercenario Burg visto nella sesta puntata intitolata "Capitolo 6: Il prigioniero". Per chi non lo ricordasse, il Mandaloriano, Burg e altri loro alleati si sono introdotti in una nave prigione della Nuova Repubblica, per salvare Qin. Alla fine Burg insieme al resto del gruppo, decidono di tradire il protagonista dello show, venendo però sconfitti. Clancy Brown ha quindi risposto alle domande dei giornalisti di The People's Movies, in particolare riguardo un suo eventuale ritorno nella serie, ecco la sua risposta: "Nessuno mi ha contattato, quindi direi di no".

Sembra quindi che Burg sarà costretto a passare il resto della sua vita in una prigione della Nuova Repubblica, a conferma di questo, anche Bill Burr, l'interprete del suo collega Mayfeld, aveva confermato che il suo personaggio non sarebbe tornato nella seconda stagione di The Mandalorian.

Nel frattempo ricordiamo che manca ormai pochissimo all'arrivo delle prossime puntate inedite, il primo episodio sarà infatti disponibile il prossimo 30 ottobre, nell'attesa vi segnaliamo il merchandise dedicato a The Mandalorian.