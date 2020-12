The Mandalorian, il collegamento a Rogue One che non avevate notato

Metter mano ad uno show ambientato nell'universo di Star Wars vuol dire avere a disposizione una quantità infinita di materiale a cui attingere a piene mani per citazioni e riferimenti di vario tipo. Jon Favreau e Dave Filoni lo sanno e con The Mandalorian non hanno certo posto freni al citazionismo.

Gli elementi a testimoniare la volontà di strizzare l'occhio al passato sono molti, dalle palesi citazioni a Jango Fett all'armatura del protagonista stesso: nonostante siano stati in pochi a farci caso, infatti, l'outfit del nostro Din Djarin è ripreso quasi interamente da alcuni elementi visti in Rogue One.

A spiegarlo non siamo noi, ma il libro The Art of Star Wars: The Mandalorian (Season One), che durante un approfondimento sull'armatura di Mando ci spiega come praticamente ogni suo pezzo derivi da alcune armature imperiali visti nel film che raccontò al mondo la drammatica storia del furto dei piani della Morte Nera.

L'immagine presente nel libro è piuttosto esplicativa e ci spiega l'origine di ogni singolo pezzo dell'armatura di Djarin: quando si dice l'attenzione ai dettagli, insomma! I fan, intanto, sembrano non averne abbastanza: in rete si è già sparsa la voce su di un possibile prequel di The Mandalorian incentrato su Boba Fett.