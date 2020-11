The Mandalorian, la colonna sonora dello show Disney+ è disponibile su YouTube e Spotify

Quanto ci era mancato andare in giro per la galassia? L'esordio della seconda stagione di The Mandalorian è stato accolto dai fan di Star Wars come una vera e propria boccata d'ossigeno dopo i mesi d'astinenza trascorsi dalla conclusione della prima stagione dello show con Pedro Pascal.

Disney+ sembra non voler tradire la sua filosofia e continua quindi a centellinare l'uscita di quello che al momento è il suo show di maggior successo (in attesa di quelli targati Marvel): il ritmo di un episodio a settimana costringe quindi i tanti fan della serie a ricorrere a metodi alternativi per non patire eccessivamente la mancanza di Baby Yoda e soci.

La musica, come spesso, corre in nostro aiuto: su YouTube è infatti da qualche giorno disponibile lo splendido tema principale di The Mandalorian composto da Ludwig Göransson. La soundtrack dello show, naturalmente, non è tutta qui: nella descrizione del video troviamo infatti anche un link che rimanda all'intera playlist della colonna sonora della serie, disponibile anche su Spotify, Apple Music ed altre piattaforme streaming.

Vi è piaciuta la colonna sonora composta da Göransson? Diteci la vostra nei commenti! Nel frattempo, ecco spiegato il ritorno di un personaggio nella seconda stagione di The Mandalorian; su Twitter, intanto, è spuntato il tasto like dedicato a Baby Yoda.