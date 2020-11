The Mandalorian, la colonna sonora della stagione 2 è disponibile su Spotify

Mentre si avvicina l'arrivo di uno degli episodi più attesi di The Mandalorian, è stata finalmente pubblicata in rete la prima parte della colonna sonora originale realizzata Ludwig Göransson per la seconda stagione della serie Disney+.

Come ricordato dal compositore premio Oscar per Black Panther tramite i suoi profili social, l'album in questione contiene le musiche che abbiamo potuto ascoltare durante i primi quattro episodi della stagione in corso: Capitolo 9: Lo sceriffo, Capitolo 10: Il passeggero, Capitolo 11: L'erede e Capitolo 12: L'assedio.

The Mandalorian: Season 2 - Vol. 1 (Chapters 9-12) è disponibile tra gli altri su Spotify, Amazon Music, YouTube e Apple Music. Il secondo volume, che comprenderà le musiche della seconda metà (dal capitolo 13 al capitolo 16, verrà invece pubblicata il prossimo 18 dicembre insieme al debutto del finale di stagione.

"La colonna sonora e i temi dei personaggi sono caratterizzati da strumenti suonati da Göransson tra cui flauto dolce, fiati, batteria, chitarre, pianoforte e percussioni" si legge in un comunicato di Disney+. "Gli elementi organici di quegli strumenti vengono poi infusi con suoni tecnologici e un'orchestra cinematografica."

Vi ricordiamo che la prossima puntata dello show, intitolata "The Jedi", arriverà su Disney+ il prossimo 27 novembre. Nell'attesa qui potete trovare la nostra recensione di The Mandalorian 2x04.