The Mandalorian: com'è stato mantenuto il segreto su Baby Yoda? Ce lo rivela Jon Favreau

Senza troppo starci a ragionare, il creatore dell'amatissima Star Wars: The Mandalorian, Jon Favreau, ha dichiarato che il fatto che l'intero team creativo della prima stagione sia riuscito a mantenere il segreto su Baby Yoda per più di un anno, sia stato un vero e proprio "miracolo", data anche l'attesa dietro la serie.

Durante un panel pre-registrato per l'ATX Television Festival, Jon Favreau e anche Bryce Dallas Howard, regista del quarto episodio, hanno parlato della grande segretezza dietro al personaggio di Baby Yoda, con la seconda che ha persino rivelato che anche i suoi figli dovevano mantenere il segreto, dato che erano sul set durante le riprese.



Favreau ha detto: "Con tutti quei bambini e tutta quella gente sul set, è quasi un miracolo che il segreto su Baby Yoda non sia venuto fuori prima dell'uscita del primo episodio di The Mandalorian. Per Bryce è stato davvero testamento per Bryce, che in qualche modo è riuscita a convincere i figli a tacere dell'esistenza di The Child. Non hanno detto mezza parola a nessuno".



Al che è intervenuta la Howard: "Avevamo tutto un nostro rituale di rinforzo per mantenere il segreto. Ogni giorno, prima che andassero a scuola, guardavo i miei figli negli occhi e dicevo 'di cos'è che non dobbiamo assolutamente parlare? Baby Yoda!'".



