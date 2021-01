The Mandalorian, come ha fatto Baby Yoda a sfuggire all'Ordine 66? La risposta su TikTok

The Mandalorian ci sta fornendo un bel po' di risposte su alcune zone oscure dell'universo di Star Wars: la serie ideata da Jon Favreau contribuisce ad approfondire alcuni momenti su cui i film della saga non avevano ancora fatto chiarezza, ma nonostante ciò ci sarà sempre qualche anfratto in cui la nostra conoscenza non arrivi.

Prendiamo Baby Yoda, ad esempio: sul passato del piccolo Grogu non sappiamo praticamente nulla che vada oltre quelle poche e generiche informazioni forniteci da Ahsoka Tano durante il suo intenso colloquio con l'adorabile alieno.

Certo è che il nostro amico sia riuscito in qualche modo a sfuggire a quell'ignobile purga che fu l'Ordine 66: il come, però, resta tutt'oggi un mistero. La risposta, però, potrebbe essere più semplice di quanto ci aspettiamo: a fornircela è un breve video apparso su TikTok in cui The Child ci svela l'esilarante segreto dietro la sua mancata uccisione.

"Ero fuori sulla panchina" risponde un inedito Grogu con la voce di John Mulany. Semplice, no? D'altronde, perché scomporsi mentre tutti i tuoi compagni vengono assassinati senza pietà? Scherzi a parte, comunque, speriamo che in futuro lo show pensi anche a rispondere a domande del genere. Secondo alcuni, intanto, Ahsoka Tano potrebbe sopravvivere a The Mandalorian; Mark Hamill, invece, è tornato a parlare del season finale di The Mandalorian.