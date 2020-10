The Mandalorian come Cowboy Bebop? Un fan anima la sigla della serie Disney

Il debutto della seconda stagione di The Mandalorian è ormai imminente: nell'attesa vi segnaliamo questo video creato da un fan, che ha reimmaginato la sigla dello show nello stesso stile di quella di Cowboy Bebop.

Trovate il filmato in calce alla notizia, l'autore è malec, che ha caricato sul suo canale ufficiale di YouTube il video che ci mostra come sarebbe la serie di Disney+ se fosse stata prodotta in stile anime. Vediamo quindi l'introduzione del misterioso Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, insieme a lui saranno presenti alcuni dei suoi alleati, come Cara Dune, personaggio con il volto di Gina Carano, Kuiil e l'androide IG-11. Ad accompagnare le immagini, è presente una canzone che ricorda molto "Tank!", sigla di apertura di Cowboy Bebop composta da Yoko Kanno. Gli appassionati dello show hanno apprezzato molto questo video, che in pochissimo tempo ha ricevuto più di 60 Mila visualizzazioni e quasi novecento commenti.

Ricordiamo invece che il primo episodio della serie sarà disponibile a partire dal prossimo 30 ottobre, mostrandoci le nuove avventure di Din Djarin e di Baby Yoda, impegnati nella ricerca di qualcuno che conosca un modo per controllare i poteri del compagno di viaggio del Mandaloriano. Per concludere vi lasciamo con l'ultimo trailer dedicato a The Mandalorian.