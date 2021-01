The Mandalorian, ecco come Gina Carano ha scoperto QUEL ritorno nel season finale

Con il season finale della seconda stagione di The Mandalorian Jon Favreau e soci si sono guadagnati un immenso applauso da parte della fanbase di Star Wars, sia per la capacità di gestire un momento così emozionante che per quella, tutt'altro per scontata, di non lasciar trapelare nulla fino all'uscita su Disney+.

Per evitare che il clamoroso ritorno di Luke Skywalker divenisse oggetto di qualche leak, d'altronde, la produzione ha attuato un protocollo di massima sicurezza, mantenendone all'oscuro addirittura i protagonisti stessi della serie!

"Far parte di The Mandalorian è stata la cosa più top secret che io abbia mai fatto in vita mia. Al punto da dover indossare dei mantelli quando ti muovi per gli studios. Tipo dei grandi mantelli neri, nel caso in cui qualcuno stesse facendo foto dal tetto. Ricevi uno script soltanto se fai parte della serie. Ed ogni script ha un nome stampato da ogni parte, per cui se qualcosa dovesse uscire fuori..." ha spiegato recentemente Gina Carano.

La star di Cara Dune è poi entrata nello specifico parlando del ritorno di Mark Hamill: "Ho cominciato a sapere qualcosa solo durante il trucco, quando ero tipo: 'Aspetta, chi è quello?', perché nello script non c'era. E poi sai... Chiunque abbia lavorato a The Mandalorian è tipo un enorme, folle fan di Star Wars. Avevano tutti queste magliette e mi dicevano: 'Aspetta un attimo'. E poi ad un certo punto hanno cominciato a sussurrare".

Un nuovo poster di The Mandalorian, intanto, anticipa il possibile scontro per la Darksaber; in una nuova foto, invece, abbiamo visto George Lucas prendere in braccio Baby Yoda sul set di The Mandalorian.