The Mandalorian come GOT: nel quarto episodio un errore simile alla tazza dimenticata

The Mandalorian continua la sua continua la sua inarrestabile ascesa al pantheon delle serie TV , ma sembra che anche in una produzione da 15 milioni di dollari ad episodio qualche dettaglio possa sfuggire: ad accorgersi del dettaglio fuori posto uno spettatore durante la visione del quarto episodio trasmesso il 29 novembre su Disney+.

Di seguito potreste trovare alcuni spoiler, non continuate la lettura se non volete anticipazioni!

Nella 1x04 intitolata Sanctuary, Mando è alla ricerca di un posto sicuro e crede di averlo trovato in un piccolo villaggio di un pianeta poco trafficato da commercianti ed avventurieri, sperando di nascondervi il piccolo alieno verde dopo averlo salvato.

Nella scena in cui Pedro Pascal racconta alla vedova Omera del suo passato, un dettaglio salta subito all'occhio dei più attenti: come potete vedere nel video (in alto) e nel frame (in calce) al sedicesimo minuto dell'episodio compare ben in vista un microfono boom, di quelli usati sui set per registrare gli attori.

Un episodio che ci riporta subito alla mente la "tazza di caffè della discordia" lasciata in bella mostra sul tavolo della madre dei draghi, ma che succede più spesso di quanto si voglia ammettere, persino nei grandi franchise come quello Lucasfilm.

