The Mandalorian, ecco come Pedro Pascal ha ottenuto il ruolo di Mando

Jon Favreau è il creatore e showrunner della nuova serie Disney+ The Mandalorian giunta alla sua terza stagione. Lo show racconta la storia di un cacciatore di taglie che cerca di sfuggire all'autorità della Nuova Repubblica ed il suo nome è Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal.

La prima e la seconda stagione di The Mandalorian sono state un tale successo che Disney+ ha già confermato una terza stagione della popolare serie.



Quando The Mandalorian ha fatto il suo debutto nel 2019, molti fan e spettatori erano entusiasti del cast. Giancarlo Esposito è l'attore di punta noto al grande pubblico per il suo ruolo di Gus Fring in Breaking Bad, che è stato scelto come Moff Gideon, l'ex leader dell'Impero Galattico.

Tuttavia, ovviamente, lo spettacolo non sarebbe completo senza The Mandalorian. Pedro Pascal è l'attore che ha assunto questo ruolo e le sue performance hanno suscitato molte attenzioni e lodi positive.



Nato in Cile, i genitori di Pascal si sono trasferiti in America quando i loro due figli erano molto piccoli. In un’intervista con Variety l’attore ha rivelato che la sua famiglia andava spesso al cinema per conoscere la cultura americana. La carriera di attore di Pascal è decollata negli anni '90 e ha iniziato ad apparire in programmi televisivi come Good vs Evil e Buffy l'ammazzavampiri.



La star è tipicamente associata al suo personaggio Oberyn Martell di Game of Thrones della HBO. Tuttavia oggi Pascal è universalmente conosciuto per il suo ruolo in The Mandalorian ed è stato decisamente colto di sorpresa quando gli è stata offerta la parte.



Patty Jenkins, famosa regista nota per Wonder Woman 1984, ha garantito per lui. Nella sua intervista con Variety Pascal ha spiegato: "Era una fo**uta offerta. Non mi rendevo davvero conto che Patty volesse parlarmi di una parte che avrei interpretato, non di una parte che dovevo ottenere. Non riuscivo ad accettarlo totalmente".



Jenkins si era ricordata di Pascal da un pilot di alcuni anni prima, e chiaramente Pascal l’aveva impressionata. Anche Jon Favreau, lo showrunner di The Mandalorian, voleva la presenza di Pascal nella serie. Alla fine, l'attore ha ottenuto il ruolo leggendario senza nemmeno provarci! Ma si è rivelata una delle scelte di casting più azzeccate.



