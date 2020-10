The Mandalorian: ecco come Sasha Banks ha ottenuto un ruolo nella serie Disney

Gli appassionati di WWE conoscono Sasha Banks per le sue prodezze sul ring, ma a quanto pare gli autori di The Mandalorian l'hanno notata in una situazione ben diversa.

Niente SummerSlam o provini internazionali (arrivati probabilmente dopo), ma un semplice programma su YouTube. La wrestler partecipò infatti a Hot Ones, una produzione di successo in cui gli ospiti sono invitati a ripercorrere momenti della loro carriera mentre... mangiano cibo ricoperto di salse piccanti.

"Vi dirò qualcosa di fico: è così che sono stata notata per Star Wars. È un piccolo segreto", ha rivelato la neo attrice durante il podcast The New Day: Feel The Power. Potete trovare la puntata in questione qui sotto. Favreau e gli addetti al casting avranno deciso di contattarla dopo averla vista addentare alette di pollo piccanti?

Il mondo del cinema riserva sempre delle sorprese, con buona pace di chi invia migliaia di curriculum e cerca di farsi notare in ogni modo possibile. Si tratterà infatti del primo ruolo televisivo per la lottatrice, che ha dichiarato tutto il suo entusiasmo: "Devo ancora realizzare la cosa. È pazzesco, assurdo. È Star Wars! Per ora non posso rivelare molto, ma ci sono e sono davvero riconoscente".

Abbiamo avuto la conferma definitiva della sua partecipazione grazie al trailer di The Mandalorian 2, ma non sappiamo ancora nulla del suo personaggio, anche se molti la vedrebbero bene nel ruolo di Sabine di Rebels.