The Mandalorian, come sarà la spada laser di Grogu? Le nostre previsioni

L'attesa intorno alla terza stagione di The Mandalorian è alle stelle. Dopo due cicli di episodi brillanti e pieni di scene epiche, il futuro dello show Disney+ appare sempre più brillante e radioso, con la serie che è intenzionata a riscrivere completamente la storia recente della saga di Star wars per riportarla ai fasti di un tempo.

Per fare ciò, tuttavia, sarà importante riuscire a gestire tutti i diversi elementi presentati nei primi due archi narrativi e portare sempre a una trama migliore e che vada a rispondere a ogni quesito che abbiamo sinora. Abbiamo già parlato, per esempio, di quale potrebbe essere il destino di due importanti armi in The Mandalorian 3, ma oggi vogliamo trattare di uno dei personaggi più amati della serie ideata da Jon Favreau e Dave Filoni, ovvero di Grogu. Prima di iniziare, avvisiamo che faremo spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian; se ancora non l'avete vista, vi invitiamo a non procedere nella lettura e di tornare solamente in un secondo momento.

Il futuro da Jedi di Grogu?

La seconda stagione di The Mandalorian si è chiusa con l'incredibile ritorno di Luke Skywalker, che prende con sé il nostro amato Baby Yoda per portarlo con sé e addestrarlo finalmente alle vie della Forza. Con ogni probabilità, ciò porterà per un po' di tempo il Bambino lontano dagli schermi, anche se siamo sicuri che tornerà molto presto. Se Grogu è destinato a diventare un Jedi, saremo già in grado di vedere le sue capacità nel corso del prossimo ciclo di episodi? Se così fosse, ciò porta anche a pensare a quale potrebbe essere la sua Spada Laser.

Un'ipotesi affascinante

Sappiamo bene quanto sia importante, nell'Universo di Star Wars, ciò che simbolicamente rappresenta una Spada Laser per il suo possessore. Basti pensare alla prima Lightsaber di Luke, che era appartenuta al padre Anakin prima di passare al Lato Oscuro della Forza.

Proprio in questa direzione, vogliamo parlarvi di un'ipotesi affascinante: e se la Spada Laser di Grogu diventasse nientemeno che la Spada Oscura? Quella che è anche conosciuta come Darksaber, è stata vinta da Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal), dopo averla vinta in duello contro il malvagio Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Mando, in un secondo momento, ha offerto l'ambita spada a Bo-Katan (Katee Sackhoff), la quale tuttavia ha rifiutato in quanto fervente sostenitrice della tradizione secondo la quale l'importante arma debba essere ottenuta solo dopo aver vinto uno scontro con il suo precedente possessore.

L'idea più ovvia è che, in qualche modo, la Darksaber finisca nella prossima stagione tra le mani di Bo-Katan, ma l'idea secondo la quale potrebbe essere Grogu a ereditarla non sembra così remota. In fondo, è stato proprio il Bambino a ritenere Din quasi come una figura paterna per lui, e sappiamo (come già spiegato prima) quanto sia radicata l'idea di ereditare le spade laser all'interno della famiglia. Secondo noi, sarebbe un ottimo modo per risolvere il problema di un eventuale combattimento tra la Kryze e il Mandaloriano. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come potrebbe finire The Mandalorian, la palla passa a voi: quale potrebbe essere la Spada Laser di Grogu in The Mandalorian? Vi piace la nostra ipotesi?