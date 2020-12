The Mandalorian: una comparsa del giovane Luke Skywalker? Ecco chi dovrebbe interpretarlo

Se l'universo di Star Wars sta cercando di allargarsi dando spazio a nuovi personaggi, come Din Djarin e Ahsoka Tano, anche in live action, in The Mandalorian, i fan del franchise hanno ancora molta voglia di "classici". La prossima serie Disney+, infatti, sarà dedicata a Obi-Wan Kenobi, e il futuro potrebbe riservare altre sorprese.

L'ultima voce, indubbiamente suggestiva, che circola nel web, è su un'ipotetica serie dedicata al giovane Luke Skywalker. Anche senza arrivare a tanto, sono in molti a sperare nell'arrivo di Luke anche in uno dei prossimi episodi proprio di The Mandalorian. Considerando la linea temporale del live-action Disney+, il Jedi dovrebbe essere però interpretato da un attore più giovane del leggendario Mark Hamill della saga cinematografica di Star Wars. Il nome che circola e stuzzica i fan, così, è quello di Sebastian Stan, il Bucky Barnes del Marvel Cinematic Universe.

Si tratta, almeno per il momento, di nient'altro che rumor, e vanno presi per quello che sono. Possiamo però sicuramente divertirci a immaginarlo: come vedreste Sebastian Stan nei panni di Luke Skywalker? Vi sembra la scelta giusta? Potete farcelo sapere, come sempre, nei vostri commenti.

Lo stesso Mark Hamill, che non ha doppiato Luke nello speciale Lego Star Wars, ha commentato favorevolmente questa ipotesi. Staremo a vedere se succederà davvero.

Per altri aggiornamenti sull'universo Star Wars, intanto, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Pedro Pascal su The Mandalorian.