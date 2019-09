The Mandalorian: il compositore mostra uno spartito con l'immagine del protagonista

Ludwig Goransson, compositore della serie tv The Mandalorian, ha postato sul suo account Instagram l'immagine di uno spartito musicale vuoto sul quale è disegnato il personaggio principale ad opera di Dave Filoni, produttore esecutivo della prima serie tv live action sullo Star Wars Universe, pronta a sbarcare su Disney+.

Non si tratta certo del primo disegno a tema The Mandalorian che compare sul web, dopo quello di Pedro Pascal in seguito alla conferma del titolo della serie. Si tratta di un passo molto importante per lo Star Wars Universe, che sinora aveva scoperto la serialità soltanto attraverso l'animazione e non aveva mai sperimentato uno show live action basato sul mondo creato nel 1977 da George Lucas.



Dave Filoni ha parlato così del progetto:"Ho visto molti Star Wars e la cosa più interessante per me è che sono molto fiducioso perché abbiamo fatto diverse cose che non sono mai state fatte prima".

The Mandalorian seguirà le vicende di un cacciatore di taglie che percorre i confini esterni della galassia sopravvivendo nelle vesti di mercenario a chiamata. Il cast dello show comprende artisti del calibro di Gina Carano, Carl Weathers, Taika Waititi, Giancarlo Esposito, Nick Nolte e Werner Herzog. Jon Favreau è uno dei produttori esecutivi e ha assicurato che lo show sarà come la trilogia originale; il regista ha confermato che potrebbe dirigere un episodio della seconda stagione.

Tra gli autori che si occuperanno dello show dietro la macchina da presa anche Bryce Dallas Howard.

The Mandalorian arriverà su Disney+ a partire dal 12 novembre.