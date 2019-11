The Mandalorian, il compositore spiega le influenze nella colonna sonora

Mentre i primi due episodi di The Mandalorian hanno debuttato su Disney+ e si inizia a parlare di un ruolo più importante per Jon Favreau all'interno del franchise, il compositore Ludwig Göransson ha raccontato a chi si è ispirato per realizzare la colonna sonora. Il riferimento a John Williams è ovviamente imprescindibile.

Intervistato da TV Guide, Göransson, premio Oscar per Black Panther, ha raccontato però di aver cercato ispirazione non solo nella galassia molto, molto lontana, ma anche nella Los Angeles degli anni Settanta.

"Ho ascoltato molte colonne sonore di John Williams degli anni '60 e '70 con cui forse le persone non hanno più familiarità" ha rivelato il compositore. "Ero interessato al suo stato d'animo al momento dell'uscita di Star Wars. Stava sperimentando molti tipi diversi di musica e strumenti. Ho trovato una vecchia colonna sonora che ha fatto per Earthquake. È stato fantastico, l'ho trovata in vinile."

Il film, diretto da Mark Robson e uscito nel 1974, è noto in Italia col titolo Terremoto e ha per protagonisti Charlton Heston e Ava Gardner. L'influenza di Eartquake in The Mandalorian in effetti è evidente, ma lo è ancor di più quella della prima trilogia di Star Wars, ed è logico che sia così.

"Come compositore di colonne sonore, Star Wars è per me il sacro graal della musica per film. Sono cresciuto pensando ai temi di John Williams, e questo ha indubbiamente inciso" ha detto Ludwig Göransson. "Ricordo la sensazione provata vedendo Star Wars per la prima volta, di essere in un mondo completamente diverso. Quindi, per ricrearla, volevo un'atmosfera giocosa, tornare ad essere di nuovo bambino. Ho iniziato a scrivere la musica di The Mandalorian circondandomi di strumenti che potevo suonare. Mi sono allontanato dal computer e ho iniziato a registrarmi con questi strumenti."

Il successo della serie tv è evidenziato anche dal fatto che sarà presto disponibile il merchandising di un personaggio di The Mandalorian.