The Mandalorian: confermata la presenza di IG-88 nella serie tv

Una settimana fa, vi abbiamo riportato un interessante rumor che voleva la presenza dei personaggi di Sabine Wren, Bossk e IG-88 nella nuova serie televisiva dell'universo di Star Wars, The Mandalorian.

Anche se il coinvolgimento di Bossk o di Wren non è stato confermato, Jon Favreau ha deciso di svelare che, almeno la presenza di IG-88 è reale, e lo ha fatto tramite un post su Instagram (che noi vi proponiamo qui sotto) in cui mostra il personaggio. IG-88 ha fatto una breve comparsata in Star Wars - L'Impero colpisce ancora al fianco di altri cacciatori di taglie come Boba Fett, Dengar, Bossk, Zuckuss e 4-LOM; come sopracitato, Bossk è uno dei personaggi rumoreggiati per il serial ma al momento non ci sono conferme riguardo una sua eventuale partecipazione allo show.

Pedro Pascal sarà il protagonista di The Mandalorian e sarà affiancato da Gina Carano, Carl Weathers e Nick Nolte; oltre a loro vedremo nel cast anche Werner Herzog, Emily Swallow, Omid Abtahi e Giancarlo Esposito.

Lo show debutterà sulla piattaforma digitale Disney+ a fine 2019.