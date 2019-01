The Mandalorian: confermata ufficialmente l'uscita entro il 2019

Entertainment Weekly ha confermato che The Mandarlorian, prima serie televisiva live-action ambientata nel mondo di Star Wars e prodotta ovviamente da Lucasfilm, arriverà ufficialmente nel corso del 2019.

Non è ancora stata confermata una data di uscita, ma è stato garantito che potremo finalmente vedere gli episodi della serie creata da Jon Favreau entro i prossimi dodici mesi.

The Mandalorian è la prima attesissima serie live-action ambientata nel vasto universo di Star Wars creato da George Lucas. La serie è creata, sviluppata e supervisionata da Jon Favreau e vanterà nel cast Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, Kingsman: Secret Service) nel ruolo del protagonista. Insieme a lui anche Gina Carano, Carl Weathers, Nick Nolte, Emily Swallow, Omid Abtahi, Giancarlo Esposito e Werner Herzog. I loro ruoli purtroppo restano ancora top secret e Favreau si è limitato a rilasciare la seguente dichiarazione: "Siamo orgogliosi di poter lavorare con questo incredibile cast di attori e non vediamo l'ora di condividere il nostro progetto con tutti i fan di Star Wars".

The Mandalorian è ambientata anni dopo la caduta dell'Impero e prima dell'ascesa del Primo Ordine. Saranno esplorate le vicende di un pistolero solitario nell'orlo esterno della Galassia, lontano dalle autorità della Nuova Repubblica. La serie arriverà in esclusiva su Disney+, piattaforma di streaming creata da Walt Disney Pictures e che sarà lanciata ufficialmente nel 2019. Tra i registi che dirigeranno alcuni episodi della prima stagione figurano anche Dave Filoni, Taika Waititi e Bryce Dallas Howard.

Le serie sarà composta inizialmente da dieci episodi e costerà la bellezza di 100 milioni di dollari.

Vi ricordiamo, infine, che Lucasfilm ha in programma una seconda serie live-action, incentrata su Cassian Andor e che farà da prequel a Rogue One: A Star Wars Story. Il protagonista sarà interpretato ancora una volta da Diego Luna, mentre le riprese dovrebbero iniziare nell'autunno del 2019 pure.