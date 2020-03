The Mandalorian, confermato anche il ritorno di Bill Burr per la stagione 2

Prende sempre più forma il cast della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian e, dopo la notizia dell'arrivo di Michael Biehn, Deadline conferma anche il ritorno di Bill Burr, già visto nella prima stagione. L'attore e comico statunitense interpretava Mayfield, un ex cecchino imperiale reinventatosi mercenario.

Nella prima stagione della serie live action del franchise Star Wars, Mayfield lavora in un'occasione insieme a Mando (Pedro Pascal), e alla fine lo tradisce.

Classe 1968, Bill Burr è apparso sullo schermo in serie come Breaking Bad, New Girl e F is for Family. Al cinema, invece, è apparso recentemente in The Front Runner - Il vizio del potere, diretto nel 2018 da Jason Reitman.

Come stand-up comedian Burr si è esibito in alcuni degli show più popolari degli Stati Uniti, come quelli di David Letterman e Conan O'Brien.

La seconda stagione di The Mandalorian ha ufficialmente terminato le riprese e dovrebbe essere disponibile su Disney+ dal mese di ottobre. Sulla nuova piattaforma streaming che ha debuttato da pochissimo in Italia sono disponibili al momento i primi due episodi della prima stagione.

L'entrata nel cast di Michael Biehn ha fatto impazzire i fan, che non vedono l'ora di vederlo all'opera, mentre Ashley Eckstein, storica doppiatrice di Ahsoka Tano nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, ha confermato di non essere coinvolta in The Mandalorian.