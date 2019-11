The Mandalorian e quella connessione con Star Wars nel primo episodio

Disney+ è finalmente disponibile negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi, e sono in molti ad aver già visto, nelle primissime ore del servizio, il primo episodio di The Mandalorian, la prima serie live action del franchise Star Wars. Come era stato annunciato, il pilota contiene un importante collegamento con la saga cinematografica.

La connessione riguarda il misterioso obiettivo che viene seguito dal mandaloriano ancora senza nome interpretato da Pedro Pascal. Dopo che lui e IG-11 (Taika Waititi) guadagnano l'accesso all'edificio in cui è nascosto il loro bersaglio, il dispositivo di localizzazione li conduce verso una sorta di culla in cui giace un bimbo. Ed ecco il colpo di scena: la creatura è della stessa razza di Yoda, il leggendario maestro Jedi.

Il piccolo, dalle lunghe orecchie verdi, resta a guardare i due cacciatori di taglie. In precedenza, nel corso dell'episodio era stato detto che il bersaglio aveva almeno cinquant'anni, per cui vedere un bambino è ancora più spiazzante, ma IG-11 spiega che l'invecchiamento è un processo che può variare molto a seconda dei pianeti e delle razze.

IG-11 dovrebbe uccidere il piccolo, secondo gli ordini, ma il Mandalorian lo impedisce sparandogli un colpo in testa. C'è sicuramente una ragione per cui questo bambino è così importante, considerando la segretezza dell'intera missione.

Per i fan di Star Wars, questa può essere l'occasione per saperne di più sulle origini di Yoda, sul suo pianeta e sulla sua razza. La sua figura è rimasta sempre un po' avvolta dal mistero nella saga cinematografica, ed è forse arrivato il momento di fare un po' di chiarezza.

