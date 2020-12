The Mandalorian: finalmente conosciamo il destino di Baby Yoda!

Sono passate due stagioni da quanto il mandaloriano Din Djarin ha trovato quel piccolo mostriciattolo verde in una culla. In due stagioni Baby Yoda è diventato il personaggio più amato di The Mandalorian e finalmente la sua storia è arrivata ad un punto di svolta importante.

Se avete letto la recensione di The Mandalorian Capitolo 16 sapete che il finale ha riservato diversi colpi di scena. Innanzi tutto abbiamo ritrovato il piccolo ammanettato, con il perfido Moff Gideon intento a tenerlo sotto scacco con la sua letale Darksaber. Mando ha dimostrato di essere disposto a scendere a patti persino con il villain interpretato da Giancarlo Esposito, pur di assicurare l'incolumità di Grogu, ma alla fine ha dovuto battersi e mettere al tappeto Gideon.

Gli spietati Darktroopers hanno però preso il sopravvento, minacciando di ribaltare la situazione un'altra volta. Din Djarin, Bo-Katan, Cara Dune, Fennec e Koska hanno quindi rischiato la sconfitta, ma l'arrivo provvidenziale di un X-Wing con a bordo un misterioso Jedi ci ha consegnato un finale in grado di commuovere un po' tutti.

Grogu ha seguito il combattimento tra il Jedi e i droidi attraverso uno schermo e poco dopo è apparso chiaro il legame tra i due. È stato proprio Luke Skywalker a percepire la presenza di Grogu su Tython e a venire in suo soccorso: sarà lui a continuare il suo addestramento nel nuovo tempio Jedi. Se sulle prime il piccolo è apparso indeciso, riluttante all'idea di lasciare Mando, un intenso sguardo al vero volto del suo padre adottivo e la promessa di un nuovo incontro ha permesso a Grogu di fidarsi.

Sembra aver persino stretto una certa amicizia con R2-D2 e nella scena finale vediamo il droide e Luke con in braccio Grogu. La ricerca di Mando è finita, la nuova fase ci mostrerà probabilmente la crescita del piccolo Jedi. A questo punto viene da chiedersi cosa gli sia successo prima della distruzione del tempio ad opera di Kylo Ren.

Dovremo attendere l'arrivo della terza stagione per saperne di più. Nel frattempo è stato annunciato anche il libro di Boba Fett.