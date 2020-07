The Mandalorian conquista gli Emmy: 15 nomination per la serie di Star Wars

Emmy 2020 nel segno di Star Wars, almeno per quanto riguarda le nomination: la serie di Disney+ ideata da Jon Favreau The Mandalorian è in lizza per ben quindici premi. Scopriamo insieme quali.

Tra le sorprese delle nomination agli Emmy 2020 appena annunciate abbiamo avuto due delle serie serie più popolari tra il pubblico delle piattaforme streaming: Stranger Things e The Mandalorian.

Tra i premi che potrebbe portare a casa lo show di Lucasfilm dedicato al Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal troviamo musica, costumi, make-up, effetti speciali ma anche Miglior Guest Star in una serie drammatica per Giancarlo Esposito, e forse la candidatura più discussa (perché le polemiche, si sa, non mancano mai), quella come Miglior Serie Drammatica.

In questa categoria, la serie ambientata in una Galassia lontana lontana se la dovrà vedere con i reali d'Inghilterra di The Crown (Netflix), le ancelle di Handmaid's Tale (Hulu), lo spin-off di Breaking Bad Better Call Saul (AMC), un'altra serie Netflix, Ozark, e lo show di BBC America Killing Eve, Succession di HBO e, come anticipato anche poco più sopra, l'intero Sottosopra di Stranger Things.

Per vedere l'elenco di tutte le categorie in cui figura la prima serie serie live-action di Star Wars potete cliccare sul link fonte in calce alla notizia, mentre qui trovate la nostra recensione della prima stagione di The Mandalorian.

E voi, siete d'accordo con tutte le nomination di The Mandalorian? E per che show tiferete? Fateci sapere nei commenti.