The Mandalorian contiene elementi tratti dall'Episodio IV di Star Wars

Al contrario degli ultimi film del franchise, piuttosto divisivi, la prima stagione di Star Wars: The Mandalorian sembra aver conquistato tutti, anche per le atmosfere e i toni vicini a quelli della prima trilogia di George Lucas. A quanto pare, la serie live action di Disney+ ha effettivamente utilizzato materiale tratto da Una nuova speranza.

Ne ha parlato recentemente Richard Bluff, supervisore agli effetti visivi di The Mandalorian, alla rivista ICG Magazine, confessando di aver utilizzato per alcune scene le immagini dell'Episodio IV.

"Per esempio, c'è una scena nel quinto episodio in cui Mando vede due Bantha in lontananza. Sono stato irremovibile nel sostenere che non avremmo dovuto costruire un Bantha peloso completamente animato e truccato per due sole scene e ho suggerito di estrarre le immagini dai giornalieri di A New Hope" ha rivelato Bluff. "Sapevo che avrei potuto escogitare un progetto di riprese per sfruttare i Bantha da lì."

Inoltre, "quando Mando vola verso Tatooine stiamo effettivamente vedendo un paesaggio visto all'inizio del film originale", realizzato dallo storico illustratore Ralph McQuarrie, così come è stato utilizzato uno sfondo per la cantina di Mos Eisley. "In quel caso, ho inviato un operatore nello stesso punto in cui George ha girato la sequenza originale, per catturare elementi in alta risoluzione di cui eventualmente servirci."

Al di là di queste curiosità che faranno senz'altro la gioia dei fan di vecchia data di Star Wars, l'autentico protagonista di The Mandalorian si è rivelato Baby Yoda, protagonista di meme e di prodotti di merchandise come il tiki mug dedicato o le magliette Funko! Pop. "La cosa fantastica di ciò che George Lucas ha creato è che Yoda, personaggio con cui siamo cresciuti, è sempre avvolto dal mistero, e questo è ciò che lo ha reso così archetipo e così mitico" ha recentemente raccontato Jon Favreau. "Non sappiamo molto su di lui e sulla sua specie. Penso sia per questo che le persone sono così curiose di questo piccolo rappresentante della sua stessa specie."