The Mandalorian: i cookies di Baby Yoda presto in vendita!

Baby Yoda è il personaggio più amato di The Mandalorian, anche se inizialmente non sarebbe dovuto essere così carino, il suo visino tenero è finito per conquistare tutti i fan del franchise creato da George Lucas. Ora il piccolo Bambino è diventato una vera e propria miniera d'oro per quanto riguarda il merchandasing della serie Disney+.

Molti sono stati i gadget dedicati al piccolo omino verde, dai ben noti Funko Pop a peluche, passando per abiti, modellini e vari set lego. Ora sembra che sul mercato stia per arrivare qualcosa di totalmente nuovo, ispirato al Capitolo 12 di The Mandalorian. Infatti presto troveremo in vendita i cookies che Baby Yoda ha letteralmente rubato al suo compagno di classe nel corso dell'ultimo episodio. Il piccolo li ha poi divorati in maniera assai vorace ma, dopo una corsa sulla Razor Crest qualcosa è andato storto.

I Nevarro Nummies ™ Macarons, saranno disponibili in una confezione da dodici biscottini che verranno venduti alla modica cifra (si fa per dire) di $ 50. La descrizione ufficiale dei dessert recita: "Ispirati da un dolce momento in cui un giovane studente ha deciso di non condividere le sue prelibatezze con il Bambino, gli artigiani del 21° secolo in California hanno creato questi eterei macarons alle mandorle in stile francese catturando l'essenza di questa scena. Per un autentico sapore galattico, ogni squisita prelibatezza è decorata a mano con un ripieno ricco e cremoso alla vaniglia".

Intanto dopo l'ultima puntata di The Mandalorian, in molti pensano che Baby Yoda possa essere lo Jedi più potente di tutti i tempi. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commemti.